Перечислены ТОП-10 автомобилей, которые россияне покупали в сентябре 2021 года

На российском рынке в прошлом месяце наблюдалось падение продаж новых автомобилей, о чем ранее рассказали аналитики АЕБ.

В отчете также указали и модели, которые продавались лучше всех в сентябре. Так, Лада Веста стала лидером в ТОП-10 автомобилей, которые россияне покупали в сентябре 2021 года с показателем 8724 ед., что хуже 24%.

На втором месте оказалась иномарка — Kia Rio. Таких автомобилей было продано 6 635 штук, а это оказалось на 15% меньше.

Hyundai Solaris оказался на третьем месте — 6258 ед. (+16%), а следом за ним находятся Volkswagen Polo и Skoda Rapid с показателями 4186 ед. (-30%) и 4002 ед. (+7%).

А вот ранний лидер авторынка LADA Granta оказался только на шестом месте с падением спроса на 69% до 3 886 проданных штук.

За ней оказались кроссоверы Hyundai Creta (3851 ед., -51%) и Toyota RAV4 (3416 ед.,- 18%). В десятке самых продаваемых авто еще оказались: Toyota Camry (3156 ед.,+8%) и Renault Duster (3063 ед.,-1%).