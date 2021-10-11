Дебютировал BMW второй серии Active Tourer нового поколения

Новое поколение BMW 2-Series Active Tourer выполнено в новейшем фирменном стиле баварской компании.

Новинка получила большие «ноздри» как у нового поколения кроссоверов X3 и X5, а также ряда других моделей автопроизводителя.

В Европе представили второе поколение BMW 2-Series Active Tourer. Там модель поступит в продажу в феврале следующего года.



Новинка существенно отличается от прошлой генерации. Так, в ней полностью новый салон, большая радиаторная решетка, выполненная в новом фирменном стиле, и узкая головная оптика.

Второе поколение компактвена стало больше и теперь общая длина автомобиля составляет 4386 мм, а высота — 1824 мм, что на 24 мм больше чем у первого поколения. Размер колесной базы остался без изменений – 2670 мм.



Заявлено, что коэффициент лобового сопротивления составляет 0,26, что считается очень хорошим показателем у подобных авто.

В качестве опции для компактвена будут предлагаться кресла с функцией массажа, дополнительные порты USB-C, беспроводная зарядка для смартфона и двухзонный климат контроль.

Помимо этого, покупателю предложат панорамную крышу и акустическую систему премиального уровня.



BMW 2-Series Active Tourer оснастили активными системами безопасности, среди которых контроль слепой зоны, система удержания автомобиля в полосе движения, адаптивный круиз-контроль и многое другое.



Под капотом новинки будет устанавливаться 136-сильный турбированный полуторалитровый ДВС и двухлитровый дизель с 150-сильной отдачей. Будут еще предлагаться две гибридные версии с силовыми агрегатами мощностью 170 и 218 л.с.

В дальнейшем на рынке появится полноприводная версия с гибридной силовой установкой.