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Hyundai Creta возглавил ТОП-10 самых популярных SUV в РФ в сентябре 2021 года

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При этом объемы продаж кроссовера сократились на 51% до 3 851 ед.

Hyundai Creta возглавил ТОП-10 самых популярных SUV в РФ в сентябре 2021 года, а это следует из данных АЕБ, опубликованных 6 сентября.

Японская модель Toyota RAV4 оказалась второй среди самых востребованных кроссоверов с показателем 3 416 штук (-18%), а в тройке лидеров находится Renault Duster – 3063 кроссовера, что соответствует показателю 2020 года.

В первую пятерку еще вошли Volkswagen Tiguan 2318 ед. (-36%) и Kia Sportage 1860 ед. (-36%). В ТОП-10 еще оказались:

Kia Sorento (1843 ед., +28%),

Nissan X-Trail (1721 ед., -25%),

Nissan Qashqai (1614 ед., -20%),

Chery Tiggo 7 (1611 ед., рост в 5,1 раза),

Hyundai Tucson (1577 ед., -45%).

Источник

Tvoe-avto.com
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