Продажи новых легковых машин и LCV в РФ снизились на 22,6% в сентябре 2021 года

В России продолжает снижаться спрос на новые автомобили, на что указывают данные АЕБ.

Так, в первый месяц осени россияне купили 119 485 новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

В сравнении с сентябрем 2020 года показатель снизился на 22,6%, говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса.

При этом за период с начала года автомобильный рынок РФ показывает рост на 15,1% до 1 260 111 реализованных машин.

В прошлом месяце лидером по объемам продаж была LADA с показателем 17 189 авто, что на 51% меньше. На втором месте с падением продаж на 16% располагается Kia. Дилеры этой марки продали в сентябре 17 037 автомобилей.

Третье место занимает Hyundai – 13 624 ед. (-26%). Toyota и Volkswagen находятся на четвертой и пятой строчке среди самых популярных брендов в России. Их объемы продаж составили 10 039 ед. (+18%) и 7752 ед. (-27%). В десятке еще оказались:

Renault (7511 ед., -46%),

Skoda (6438 ед., -33%),

ГАЗ (5199 ед., +17%),

Nissan (4092 ед., -27%),

Haval (3513 ед., рост в 2,5 раза).