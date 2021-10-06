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Обновленный Nissan LEAF – открывайте для себя другой уровень автомобилей

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В борьбе за экологию люди создают автомобили, работающие на электрике, чтобы снизить к нулевой отметке загрязнения окружающей среды. Сегодня рассмотрим японский автомобиль на электрической тяге Nissan LEAF – обновленная версия. Попробуем узнать, чем интересно это авто?

Содержание
  1. Электрический Nissan LEAF — это идеальная подача Nissan Intelligent Mobility
  2. Дизайн данного автомобиля
  3. Отдаленность езды на одном заряде
  4. Об информационно- развлекательной системе автомобиля

Электрический Nissan LEAF — это идеальная подача Nissan Intelligent Mobility

Кроме того, что этот автомобиль работает на электричестве, он еще оснащен самыми новыми технологиями интеллектуального вождения и способен заряжать водителя чувством динамичной езды. Полностью узнать об этой модели авто вы сможете здесь http://nissankharkiv.com.ua/ru/auto/new-cars/leaf.html, а сейчас вкратце рассмотрим его важные моменты. Начнем, пожалуй, такого пункта, как современное экстерьерное решение модели.

Дизайн данного автомобиля

Внешний вид автокара обладает:

  • четкими аэродинамическими линиями;
  • брендовой решеткой;
  • широкой цветовой гаммой решения кузова.

В процессе изготовления данных электрических машин, производитель использует современные технологии и методы производства, а также качественные материалы изготовления и комплектующие.

Отдаленность езды на одном заряде

В данном случае стоит отметить что модель электромобиля, о котором речь, способна ездить до 270 километров в смешанном цикле, и преодолевать расстояние до 389 километров курсируя по улицам города.

Кроме того, машина отличается простой и быстрой зарядкой, а также ее создатели потрудились над тем чтобы в разы увеличить автономность батареи автомобиля. Таким образом, нажав педаль газа в этом авто, вы сразу погружаетесь в новый стиль вождения и путешествий с быстрым ускорением которое доступно только с новым электромобилем от компании Nissan.

Важно отметить что заказать для себя такой автомобиль всегда можно на сайте http://nissankharkiv.com.ua/ru/, посетив его в любой удобный для вас момент.

Об информационно- развлекательной системе автомобиля

Модель Nissan LEAF обновленная, оснащена современной технологией, звучащей как NissanConnect. Она способна:

  • информировать;
  • развлекать;
  • контролировать.

С помощью приложения NissanConnect, водитель получает возможность проверки запаса хода машины, и анализа многих других важных параметров машины. А с помощью Apple CarPlay™ или Android Auto™ есть возможность интеграции смартфона с системой авто. А это значит, что можно добавлять с девайса музыку, и другую информацию непосредственно на большой дисплей электромобиля.

Таким образом данная модель электрической машины от Нисан – это лучшее что сейчас предлагает автомобильный рынок в этом сегменте. Она доступна по цене, и отличается качеством сборки и значительной протяженностью хода на одном заряде!

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