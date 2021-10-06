Как выбрать бесконтактный автошампунь?

Большая часть автомобилистов предпочитает использовать для мытья своих транспортных средств бесконтактный способ, который является самым щадящим для лакокрасочного покрытия кузова. В этих целях производители выпускают специальные автошампуни, обеспечивающие эффективное удаление любых загрязнений с авто.

Состав шампуня для бесконтактного мытья

Качественный бесконтактный шампунь всегда имеет положительные итоги тестов и благоприятные отзывы, однако главным критерием выбора служит состав. Необходимо использовать составы, специально созданные для мытья машин, бытовая химия для этого не подходит. В основе любых рецептов бесконтактного шампуня самая большая доля приходится на воду. Наличие добавок в составе обеспечивает значение кислотно-щелочного показателя, которое препятствует потемнению покрытых хромом деталей. Оптимальным значением этого показателя считается диапазон от 6 до 9. В число других ингредиентов входят:

ПАВ (поверхностно-активные вещества), эффективно устраняющие загрязнения (более 30%);

комплексообразователи, смягчающие воду и облегчающие проникновение шампуня в труднодоступные места;

вспомогательные компоненты (пенообразователи и противикоррозийные вещества).

Использование воска в составе шампуня обеспечивает формирование тонкого невидимого слоя на поверхности кузова, который улучшает эффект его блеска. Лакокрасочное покрытие будет еще более блестящим благодаря натиранию автомобиля полиролью.

Основные правила выбора бесконтактного шампуня

При выборе лучшего автошампуня для бесконтактного мытья во внимание принимаются индивидуальные цели, объем предстоящих работ, вид и степень загрязнения. Помимо этого, необходимо учитывать торговую марку производителя. Хотя известные и проверенные производители предлагают высококачественную продукцию, обычно она стоит довольно дорого. Определять объем моющего средства следует с учетом его планируемого расхода. Чем больше объем тары, в которой продается шампунь, тем дешевле обходится мытье, а в некоторых случаях покупателям дополнительно предоставляется скидка.

Необходимо учитывать, что в продаже попадаются очень агрессивные автошампуни, способные повредить лакокрасочное покрытие. Чтобы избежать этого, при выборе моющего средства надо тщательно изучить его химический состав и ознакомиться с рекомендациями по использованию.