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Бренд BMW отзывает в России 19 автомобилей BMW 3-series

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На сайте Росстандарта появилось сообщение о проведении отзывной кампании, затрагивающей автомобили BMW 3-series, реализованных в России в период с 1998-го по май 2000 года.

Всего будет отозвано 19 автомобилей, у которых может быть разгерметизация газогенератора надувной подушки безопасности (НПБ) водителя.

Из-за этого в топливо газогенератора может попасть влага, из-за чего при срабатывании в ДТП от возможного взрыва газогенератора от осколков могут пострадать люди в салоне.

В рамках отзыва обещают провести замену газогенератора подушки безопасности водителя. Все работы будут осуществляться бесплатно.

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