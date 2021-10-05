Главная » Новости

Компания Porsche отзывает в России 20 автомобилей Taycan и Panamera

Просмотров 8 Опубликовано Обновлено

В автомобилях обнаружили дефект в подвеске, в связи с чем требуется проведение отзывной кампании, которая уже согласована с Росстандандартом.

Компания Porsche отзывает в России 20 автомобилей Taycan и Panamera, проданных на российском рынке в период с 2 февраля этого года.

В указанных моделях имеется конструктивный дефект в подвеске. В частности, в подвеске правого переднего колеса мог быть установлен несоответствующий спецификации нижний рычаг.

«В связи с этим возможна поломка нижнего рычага, что может привести к непредвиденным значительным изменениям в управлении. Нельзя полностью исключить и потенциальную возможность потери контроля над управлением автомобилем», — сообщает Росстандарт.

В рамках отзыва будет произведена замена нижнего рычага передней подвески с правой стороны.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО