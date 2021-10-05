В автомобилях обнаружили дефект в подвеске, в связи с чем требуется проведение отзывной кампании, которая уже согласована с Росстандандартом.

Компания Porsche отзывает в России 20 автомобилей Taycan и Panamera, проданных на российском рынке в период с 2 февраля этого года.

В указанных моделях имеется конструктивный дефект в подвеске. В частности, в подвеске правого переднего колеса мог быть установлен несоответствующий спецификации нижний рычаг.

«В связи с этим возможна поломка нижнего рычага, что может привести к непредвиденным значительным изменениям в управлении. Нельзя полностью исключить и потенциальную возможность потери контроля над управлением автомобилем», — сообщает Росстандарт.

В рамках отзыва будет произведена замена нижнего рычага передней подвески с правой стороны.