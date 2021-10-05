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Компания Toyota опередила концерн GM по объему продаж автомобилей в США

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Не исключено, что по итогам года японская компания станет лидером авторынка США.

Компания Toyota опередила концерн GM по объему продаж автомобилей в США за период с начала года по сентябрь.

Японский автопроизводитель в указанный период реализовал на американском рынке 1 857 884 автомобиля, тогда как американскому концерну удалось продать 1 777 483 авто.

Эксперты полагают, что лидерство Toyota на рынке обусловлено наличием автомобилей, в то время как американский концерн столкнулся с серьезной нехваткой комплектующих.

В свою очередь японский бренд имеет запасы комплектующих, так как производитель уже имеет опыт борьбы с последствиями стихий.

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