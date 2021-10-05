Mitsubishi Outlander 2021 получил в России специальную версию Black Edition

Для кроссовера 2021 модельного года компания представила ограниченную версию с приставкой к названию Black Edition.

Основой для новинки стала версия 2.0 Instyle 4WD, которая стоит 2 419 000 рублей.

При этом специальная версия обойдется на 50 тыс. рублей дороже и она будет представлена только в цвете белый перламутр.

В автомобилях серии Black Edition будут черные элементы экстерьера и такого же цвета 18-дюймовые колесные диски, а также крыша и спойлер.

В салоне использовали отделку с использованием замши и искусственной кожи, а козырек панели приборов, подлокотники и руль имеют еще красную прострочку.