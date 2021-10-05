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Шведская Piech Automotive вывела на тесты новый электрический суперкар Piech GT

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Пока новинка существует в качестве прототипа, тогда как на рынке он должен появится в 2024 году.

Компания Piech Automotive была основана сыном бывшего главы Volkswagen Фердинанда Пиеха.

Целью компании выпустить суперкар с названием Piech GT, который в движение будет приводиться электрической силовой установки.

Целую серию испытаний автомобиля компания намерена провести в конце 2022 года, и только в марте следующего года будет создан второй прототип.

Пока же на тестах заметили первый прототип, который имеет дизайн как у концепта Piech Mark Zero. Последний показали в прошлом году.

Создается электрокар на модульной алюминиевой платформе с трехмоторной установкой. 204-сильный электродвигатель расположится на передней оси, а еще два таких будут сзади. Суммарная отдача установки составит 600 л.с.

Для разгона до первой сотни суперкару потребуется менее трех секунд, а запас хода составит 500 км. Особенностью новинки станет возможность зарядки за 8 минут до 80% на любой станции с разъемом CCS2, либо 5 минут от фирменной зарядки Tgood.

Шведская Piech Automotive вывела на тесты новый электрический суперкар Piech GT Шведская Piech Automotive вывела на тесты новый электрический суперкар Piech GT Шведская Piech Automotive вывела на тесты новый электрический суперкар Piech GT Шведская Piech Automotive вывела на тесты новый электрический суперкар Piech GT

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