Шведская Piech Automotive вывела на тесты новый электрический суперкар Piech GT

Пока новинка существует в качестве прототипа, тогда как на рынке он должен появится в 2024 году.

Компания Piech Automotive была основана сыном бывшего главы Volkswagen Фердинанда Пиеха.

Целью компании выпустить суперкар с названием Piech GT, который в движение будет приводиться электрической силовой установки.

Целую серию испытаний автомобиля компания намерена провести в конце 2022 года, и только в марте следующего года будет создан второй прототип.

Пока же на тестах заметили первый прототип, который имеет дизайн как у концепта Piech Mark Zero. Последний показали в прошлом году.

Создается электрокар на модульной алюминиевой платформе с трехмоторной установкой. 204-сильный электродвигатель расположится на передней оси, а еще два таких будут сзади. Суммарная отдача установки составит 600 л.с.

Для разгона до первой сотни суперкару потребуется менее трех секунд, а запас хода составит 500 км. Особенностью новинки станет возможность зарядки за 8 минут до 80% на любой станции с разъемом CCS2, либо 5 минут от фирменной зарядки Tgood.