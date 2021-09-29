Полезная информация о замене шаровых опор

Нередки случаи, когда длительная эксплуатация авто особенно не сказывается на его состоянии, но возникают моменты, которые настораживают. Например, начинающие автолюбители могут сталкиваться с ситуацией, когда машина начинает издавать посторонние звуки при езде, похожие на стуки. Обычно этот критерий наталкивает на мысль о выходе из строя какого-либо механизма.

Факторов, способствующих этим признакам, может быть несколько, но первое, на что должен обратить внимание водитель – состояние шаровой опоры, проверить, не износилась ли она? Если диагностика подтвердила это предположение, то в таком случае положена замена шаровой опоры. Ведь именно ее неисправность может провоцировать шум, и если не установить новую запчасть, это может привести к более печальным последствиям.

Что собой представляет шаровая опора?

Конструкционно она выступает соединяющим звеном между рычагом подвески и колесной ступицей. На нее возложена функция поворота колесных пар (создает для них такую возможность). Сам по себе элемент представлен полимерным корпусом и грибоподобным пальцем.

Как только данная деталь перестает функционировать, как положено, стоит тут же передать машину в руки профессионалов автосервиса или, если позволяют знания и возможности, выполнить замену самостоятельно. Второй вариант, конечно, позволяет в несколько раз сэкономить финансы.

В каких случаях шаровую меняют?

Эксперты советуют, что прибегать к этой манипуляции стоит в случае, как только пробег авто составил 100 тыс. километров. Предложенный вариант профессионалы рассматривают как оптимальный, поскольку для автовладельца не предвидится существенных денежных издержек, учитывая, что запчасть не отличается сложностью в плане конструкционного устройства или принципа работы.

Стоит отметить, что вышеупомянутый срок замены предполагается для идеальных условий на дорогах. Но, если машина будет бороздить неудовлетворительное по качеству дорожное полотно, производить эту операцию придется гораздо чаще.

Признаки выхода из строя

Как только водитель услышит нехарактерные звуки для авто, стоит разобраться в их причинах. Чтобы исследовать шаровую опору, блокировку руля снимают, покачивая рулевое колесо из стороны в сторону, выключив двигатель.

Когда шаровая повреждена, то подобные действия вызовут появление стуков: нужно проверить, с какой стороны они слышны, чтобы понять, какая именно опора нуждается в замене.

Если же элемент износился незначительно, то вышеописанная проверка может не дать результатов. Тогда собственнику автомобиля лучше обратиться за диагностикой в техцентр.