Аккумуляторы Varta: преимущества и недостатки

Аккумуляторные батареи европейского бренда Varta — одни из лучших АКБ на рынке. Более 100 лет немецкая компания занимается разработкой и производством аккумуляторов для различной техники, оборудования и машин. Сегодня в ее активе множество предприятий в Австрии, Швеции, Чехии и других странах. Продукция этой марки используется для штатной комплектации автомобилей BMW, Ford, Volvo и других популярных производителей.

Преимущества АКБ Varta

Аккумуляторы торговой марки «Варта» представлены обширным списком моделей различной емкости, размеров и назначения. Для каждой категории потребителей предусмотрены отдельные группы и серии, что значительно упрощает выбор с учетом конкретных условий эксплуатации. Среди автолюбителей наибольшей популярностью пользуются аккумуляторы Dynamic четырех серий:

Black . Оптимальное сочетание цены и эффективности. АКБ предназначены для малогабаритной техники с низким уровнем потребления энергии.

. Оптимальное сочетание цены и эффективности. АКБ предназначены для малогабаритной техники с низким уровнем потребления энергии. Blue . Повышенная надежность в комбинации с длительным сроком службы. Батареи спроектированы для транспорта со средним уровнем нагрузки.

. Повышенная надежность в комбинации с длительным сроком службы. Батареи спроектированы для транспорта со средним уровнем нагрузки. Silver . Увеличенные на 25% параметры пускового тока. Аккумуляторы с большим запасом емкости используются для комплектации тяжелой техники с расширенным списком потребителей.

. Увеличенные на 25% параметры пускового тока. Аккумуляторы с большим запасом емкости используются для комплектации тяжелой техники с расширенным списком потребителей. Ultra. Батареи, изготовленные по технологии AMG, отличаются высокой энергоемкостью, хорошей эффективностью и длительным ресурсом при повышенной стойкости к агрессивным воздействиям среды.

Другие преимущества:

Низкий порог саморазряда в пределах 1% обеспечивает срок службы боле 8–10 лет при гарантии от 2 лет.

Благодаря герметичной компоновке уровень электролита не понижается ниже 10 мм от верхней кромки пластин независимо от периода или интенсивности эксплуатации.

Использование большого количества тонких пластин позволяет получать большую энергоемкость и напряжение при меньших габаритах корпуса по сравнению с изделиями других производителей идентичных размеров.

Время заряда в 1,5 раза меньше, чем аккумуляторных батарей других марок.

Недостатки аккумуляторов Варта

Основными недостатками аккумуляторов популярного бренда является высокая цена и наличие подделок. Первый минус с лихвой окупается повышенной эффективностью и длительным сроком службы. Чтобы исключить покупку батарей сомнительного качества, воспользуйтесь услугами интернет-магазина «АКБ-Энерго». В нашем каталоге большой выбор сертифицированных батарей Varta, поставляемых непосредственно от производителя.

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