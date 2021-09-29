Кузов самосвала и то, каким он может быть

Самосвал с большим двигателем и глубокой открытой платформой в задней части используется во многих отраслях — от строительства до горнодобывающей промышленности — для перевозки всех видов материалов из одного места в другое.

Ниже вы сможете ознакомиться со всей наиболее важной информацией, которая вам понадобится, если вы хотите купить самосвал, который наилучшим образом соответствует вашему бюджету и потребностям в производительности.

Форма кузова

На рынке представлены 3 вида кузова: традиционный прямоугольный, полукруглый и полуэллиптический.

Кузов, имеющий форму традиционного прямоугольника, предоставит больше всего места для перевозки груза. Эта форма очень популярна благодаря прочности и маневренности, которые она предлагает с низким центром тяжести при переноске тяжелых грузов. Исузу Гига является идеальным примером самосвала с таким корпусом. Высокая маневренность и вместимость делают его незаменимым в любых видах ремонтных и строительных работ.

Полукруглый кузов выдерживает нагрузку лучше, чем прямоугольный, потому что сталь имеет форму полукруга. Поскольку для поддержки не требуются поперечины, он обеспечивает меньший общий вес и большую грузоподъемность. Форма также затрудняет прилипание материала к полу, что обеспечивает более чистый цикл выгрузки. Однако у полукруга есть ограничения, когда речь идет о транспортировке оборудования или поддонов на станине, потому что он не плоский.

Полуэллиптический кузов рассматривается как своего рода гибрид между традиционным прямоугольником и полукругом. Например, этот стиль имеет полы, как традиционный стиль прямоугольного кузова, но имеет форму тяги, как у полукруглого.

Материал кузова

Поскольку все металлы не имеют одинаковой прочности на разрыв, выбор подходящего зависит от характера задачи, для которой будет использоваться самосвал. Есть два основных варианта: стальной и алюминиевый.

Сталь идеально подходит для транспортировки более абразивных материалов (таких как асфальт, гравий и бетон), поскольку она обеспечивает большую защиту от возможных повреждений, чем алюминий. Используется множество типов стали, и они бывают разных марок, от A-36 до AR-450 или AR-500, в зависимости от области применения.

Алюминий — отличный выбор для переноски неабразивных материалов из-за его меньшего веса. Он обеспечивает большую грузоподъемность, а также большую защиту от коррозии. С другой стороны, алюминий дороже, а затраты на его ремонт выше, чем у стали.

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