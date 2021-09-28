Новые кроссоверы подорожали в России в 2-3 раза за последние 10 лет

В России решили сравнить стоимость популярных кроссоверов на рынке, и оказалось, что они подорожали минимум в два раза за последние десять лет.

Как пишет Autonews.ru, например, популярный Renault Duster в 2012 году предлагали по цене от 449 тыс. рублей, но теперь его модно купить за 1 017 000 рублей.

Существенно подорожал за последние десять лет и Volkswagen Tiguan, который был оценен в 899 тыс. рублей, а теперь продается по цене от 1 999 000 рублей минимум.

Более чем в два раза подорожали и такие модели как Kia Sportage, Nissan Qashqai, LADA Niva, Mazda CX-5. Если говорить о моделях, которые прибавили в цене больше всех, то это премиальный сегмент. Так, в денежном выражении сильнее всех прибавил BMW X5 и Audi Q5.

Первый десять лет назад продавали за 2 919 000 рублей, а второй – за 1 730 000 рублей. В сентябре 2021 года их стоимость стартует от 5 900 000 рублей и 4 445 000 рублей.