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АВТОВАЗ вышел на производство автомобилей LADA без системы ЭРА-ГЛОНАСС

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С 24 сентября «АвтоВАЗ» начал выпускать автомобили Lada без ЭРА-ГЛОНАСС.
Об этом сообщает «Лада.Онлайн» со ссылкой информацию, полученную от официального дилера.

Дилерские центры начали получать письма, в которых указанно, что некоторые автомобили Lada будут поступать без обязательной системы ЭРА-ГЛОНАСС, которая с 2017 года должна устанавливаться во всех пассажирских и грузовых автомобилях произведенных или ввезенных в РФ.

В письме указано, что при продаже Lada без ЭРА-ГЛОНАСС дилерский центр с покупателем должен заключить дополнительное соглашение о дальнейшей установке блока. Это нужно будет сделать до середины лета следующего года.

Точные условия дальнейшей установки ЭРА-ГЛОНАСС в автомобиль пока не известны.

В прошлом месяце Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) разрешила автопроизводителям выпускать авто без блока ЭРА-ГЛОНАСС в связи с дефицитом комплектующих на мировом рынке.

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