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Минимальная цена кроссовера Kia Sportage за 2 года увеличилась почти на 500 тыс

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Стоимость популярно на российском рынке кроссовера выросла за последние два года на треть.

Как выяснили специалисты «Цена Авто», минимальная цена кроссовера Kia Sportage за 2 года увеличилась почти на 500 тысяч рублей, а в процентном выражении показатель составил 33,5%.

Цена самой дорогой комплектации стала выше на 14,3% или 330 тыс. рублей.

Сравнение вели с ценами на модель в 2019 году, при этом отмечается, что за предыдущий двухлетний период прайсы на кроссовер увеличились на 120 тыс. рублей в базовой комплектации и на 165 тыс. рублей в топовом исполнении.

Сейчас кроссовер продается по цене от 1 854 900 рублей, тогда как в 2019 году стоимость была 1 389 000 рублей.

kia Kia Sportage
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