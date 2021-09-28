Минимальная цена кроссовера Kia Sportage за 2 года увеличилась почти на 500 тыс

Стоимость популярно на российском рынке кроссовера выросла за последние два года на треть.

Как выяснили специалисты «Цена Авто», минимальная цена кроссовера Kia Sportage за 2 года увеличилась почти на 500 тысяч рублей, а в процентном выражении показатель составил 33,5%.

Цена самой дорогой комплектации стала выше на 14,3% или 330 тыс. рублей.

Сравнение вели с ценами на модель в 2019 году, при этом отмечается, что за предыдущий двухлетний период прайсы на кроссовер увеличились на 120 тыс. рублей в базовой комплектации и на 165 тыс. рублей в топовом исполнении.

Сейчас кроссовер продается по цене от 1 854 900 рублей, тогда как в 2019 году стоимость была 1 389 000 рублей.