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Mercedes-Maybach S-Class получил юбилейную версию в честь 100-летия бренда

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За этим специальным выпуском последуют такие же варианты для гибридных версий S-Class и GLS Maybachs.

Создание суббренда Mercedes-Maybach в 2015 году, имело огромный успех: на данный момент продано более 67 000 седанов S-класса и внедорожников GLS под маркой Maybach.

Чтобы отпраздновать столетие, компания Mercedes выпускает новую специальную версию Maybach S-Class под названием Edition 100.

Edition 100 основан на седане S680, и это единственный вариант получить двигатель V12 в новом S-классе, за исключением бронированной версии Guard стандартного S.

Edition 100 выполнен в двухцветном варианте Cirrus Silver и Nautical Blu. Огромные 20-дюймовые кованые колеса имеют новое покрытие из темного хрома.

Mercedes-Maybach S-Class получил юбилейную версию в честь 100-летия бренда

Интерьер получил новую схему Crystal White и Silver Grey Pearl с дорогостоящими элементами, а также автомобиль отличается шильдиками и надписями с указанием принадлежности к спецверсии.  Кроме этого автомобиль будет поставляться с уникальным автомобильным чехлом и кожаным футляром для папок и бумаг.

Таких роскошных машин планируют выпустить всего 100 экземпляров, а приобрести их смогут жители Китая, США, Южной Кореи, России и Германии. Сколько экземпляров будет доступно для каждой страны, пока не сообщается.

Mercedes-Maybach S-Class получил юбилейную версию в честь 100-летия бренда Mercedes-Maybach S-Class получил юбилейную версию в честь 100-летия бренда Mercedes-Maybach S-Class получил юбилейную версию в честь 100-летия бренда Mercedes-Maybach S-Class получил юбилейную версию в честь 100-летия бренда Mercedes-Maybach S-Class получил юбилейную версию в честь 100-летия бренда Mercedes-Maybach S-Class получил юбилейную версию в честь 100-летия бренда

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