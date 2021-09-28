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В Китае стартовало производство новейшего кросс-лифтбека Ford Evos

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Ford еще пару лет назад решила отказаться от седанов и хэтбеков, вместо них компания намерена сосредоточится на кроссоверах и внедорожниках, а также пикапах.
Так, на смену Mondeo приходит кросс-лифтбек Ford Evos, но пока только в Китае, ожидается что в дальнейшем модель выйдет и на другие рынки.

Ford Evos впервые показали весной 2021 года, теперь американская компания демонстрирует серийную версию новинки.

Производством Evos в Китае занялось совместное предприятие Changan Ford, продажи кросс-лифтбека намечены на четвертый квартал текущего года по цене от 35 тысяч до 40 тысяч долларов.

Размеры Ford Evos: длина – 4920 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1600 мм, колесная база – 2945 мм. По всем параметрам новый автомобиль крупнее китайской версии Mondeo.

В Китае стартовало производство новейшего кросс-лифтбека Ford Evos

Ford Evos получил выдвижные ручки и огромный экран на всю переднюю панель, такое решение сейчас мало применяют в данном сегменте, но в Китае при выборе нового авто особо обращают внимание на мультимедийную систему и ее возможности.

В Evos экран может работать в разных режимах, а именно отображать информацию одного приложения или сразу нескольких. В автомобиле используется медиасистема Sync+ 2.0 с возможностью обновления по воздуху.

В движение Ford Evos будет приводиться 2,0-литровым мотором EcoBoost мощностью 238 л.с. и 376 Нм крутящего момента.

В качестве трансмиссии выступает восьмиступенчатый «автомат» с передачей на передние колеса.

ford Ford Evos
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