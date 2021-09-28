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Chevrolet представил обновлённый внедорожник Tahoe 2022 модельного года

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Chevy Tahoe и Suburban 2022 года теперь оснащены 6,2-литровым двигателем V8 в комплектациях RST, Z71 и Premier, а также имеют дополнительный электронный дифференциал повышенного трения в Z71.

Интерьер внедорожников получил новый 12,3-дюймовый экран, стандартный для комплектаций, начиная с LT, и несколько функций безопасности, которые теперь входят в стандартную комплектацию для всей линейки.

К 2022 году полноразмерные внедорожники Chevrolet Tahoe и Suburban получат массу обновлений. Самая большая новость — это увеличение мощности 6,2-литрового V8, который по-прежнему является стандартом для топовых версий High Country, но теперь может быть установлен в комплектациях RST, Z71 и Premier.

Выбор 6,2-литрового двигателя в RST также добавляет систему GM Magnetic Ride Control, которая доступна на Z71 и входит в стандартную комплектацию для Premier и High Country.

Chevrolet представил обновлённый внедорожник Tahoe 2022 модельного года

Все модели, кроме High Country, предлагаются с 5,3-литровым V8 в качестве стандартного двигателя, и все модели, кроме Z71, могут быть дополнены 3,0-литровым турбодизельным шестицилиндровым двигателем Duramax. Автомобили 2020 модельного года также имеют новый дополнительный электронный дифференциал повышенного трения, который будет доступен с Z71 и может использоваться в режиме 4WD Low.

Chevrolet представил обновлённый внедорожник Tahoe 2022 модельного года

Внутри Tahoe и Suburban установлен новый 12,3-дюймовый экран, который будет входить в стандартную комплектацию всех комплектаций, начиная с базовой LS. Система имеет встроенные приложения Google, такие как Assistant, Maps и Play, в версии LT и выше. У Tahoe и Suburban теперь будет 13 уникальных камер, в том числе некоторые для помощи при буксировке.

Система помощи при парковке, удержания в полосе движения и предупреждения о выезде с полосы движения теперь являются стандартными для всех Tahoe и Suburbans 2022 года, как и функция Buckle to Drive, которая требует, чтобы водители и передние пассажиры пристегивали ремни безопасности, прежде чем внедорожник начнет движение.

Для Tahoe и Suburban 2022 года в цветовую гамму добавили такие варианты окраса кузова как Evergreen Grey Metallic, Auburn Metallic и Dark Ash Metallic.

Chevrolet представил обновлённый внедорожник Tahoe 2022 модельного года Chevrolet представил обновлённый внедорожник Tahoe 2022 модельного года Chevrolet представил обновлённый внедорожник Tahoe 2022 модельного года Chevrolet представил обновлённый внедорожник Tahoe 2022 модельного года Chevrolet представил обновлённый внедорожник Tahoe 2022 модельного года

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