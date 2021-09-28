Chevrolet представил обновлённый внедорожник Tahoe 2022 модельного года

Chevy Tahoe и Suburban 2022 года теперь оснащены 6,2-литровым двигателем V8 в комплектациях RST, Z71 и Premier, а также имеют дополнительный электронный дифференциал повышенного трения в Z71.

Интерьер внедорожников получил новый 12,3-дюймовый экран, стандартный для комплектаций, начиная с LT, и несколько функций безопасности, которые теперь входят в стандартную комплектацию для всей линейки.

К 2022 году полноразмерные внедорожники Chevrolet Tahoe и Suburban получат массу обновлений. Самая большая новость — это увеличение мощности 6,2-литрового V8, который по-прежнему является стандартом для топовых версий High Country, но теперь может быть установлен в комплектациях RST, Z71 и Premier.

Выбор 6,2-литрового двигателя в RST также добавляет систему GM Magnetic Ride Control, которая доступна на Z71 и входит в стандартную комплектацию для Premier и High Country.

Все модели, кроме High Country, предлагаются с 5,3-литровым V8 в качестве стандартного двигателя, и все модели, кроме Z71, могут быть дополнены 3,0-литровым турбодизельным шестицилиндровым двигателем Duramax. Автомобили 2020 модельного года также имеют новый дополнительный электронный дифференциал повышенного трения, который будет доступен с Z71 и может использоваться в режиме 4WD Low.

Внутри Tahoe и Suburban установлен новый 12,3-дюймовый экран, который будет входить в стандартную комплектацию всех комплектаций, начиная с базовой LS. Система имеет встроенные приложения Google, такие как Assistant, Maps и Play, в версии LT и выше. У Tahoe и Suburban теперь будет 13 уникальных камер, в том числе некоторые для помощи при буксировке.

Система помощи при парковке, удержания в полосе движения и предупреждения о выезде с полосы движения теперь являются стандартными для всех Tahoe и Suburbans 2022 года, как и функция Buckle to Drive, которая требует, чтобы водители и передние пассажиры пристегивали ремни безопасности, прежде чем внедорожник начнет движение.

Для Tahoe и Suburban 2022 года в цветовую гамму добавили такие варианты окраса кузова как Evergreen Grey Metallic, Auburn Metallic и Dark Ash Metallic.