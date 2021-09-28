Стартовали российские продажи семейства Kia Rio 2022 модельного года

Kia Rio в России стала третью моделью компании с новым лготипом.

В России стартовали продажи обновленного семейства Rio. Седан и хэтчбек Rio X получили не только новый логотип, но также и улучшенную мультимедийную систему.

Для обновленного семейства автопроизводитель также обновил палитру, добавив цвет «бежевый металлик», и внес некоторые внешние изменения, но они являются несущественными.

После обновления стоимость Rio в кузове седан стартует от 929 900 до 1 284 900 рублей, хэтчбек Rio X от 1 049 900 до 1 344 900 рублей.

Помимо этого, у Rio 2022-го модельного года появилась новая комплектация Luxe AV, у нее есть камера заднего вида с динамической разметкой, датчик света и 8-дюймовый экран мультимедийной системы.

Под капотом Kia Rio осталось все без изменений.