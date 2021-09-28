Chevrolet опубликовала первый официальный снимок экстремального купе Corvette Z06

Chevrolet готовит экстремальную версию спорткара Corvette Z06, полноценная презентация которой состоится через месяц.

Накануне в Сети опубликовали фото нового 626-сильного суперкара Corvette Z06.

Помимо внешности автопроизводитель технических данные не предоставил, но по имеющиеся информации, в суперкаре будет установлен 5,5-литровый V8 мощность 726 л.с. и 651 Нм крутящего момента.

Напомним у текущего поколения Corvette Z06 с базовой версии отдача силовой установки составляет 502 л.с.

Новую версию Corvette Z06 можно будет узнать по увеличенным крыльям, бамперу в стиле Corvette C8.R и увеличенным в размерах воздухозаборникам.

Ранее сообщалось, что в серии Corvette Z06 в будущем еще появится гибридная и полностью электрическая модификация.