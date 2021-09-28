Составлен ТОП-5 самых надежных дизельных двигателей для кроссоверов в РФ

На рынке представлено немало хороших кроссоверов с дизельными моторами, отмечают эксперты, которые выделили пять самых надежных среди них.

В частности, были перечислены кроссоверы с самыми неубиваемыми двигателями. Рейтинг был составлен специалистами портала «АвтоВзгляд», которые назвали лучшими модели марки BMW, оборудованные дизельным трехлитровым двигателем, которые используются в кроссоверах X3 и X5.

Среди недостатков силовых установок были отмечены только не самые надежные заслонки во впускном коллекторе, а также некоторые проблемы с системой управления турбиной.

Также надежным и достаточно распространенным назвали двигатель Mercedes-Benz OM642, а одним из положительных моментов назвали наличие запчастей и то, что сервисы знают как обслуживать такой мотор.

На третьем месте оказался двигатель Volkswagen 2.0 TDI, используемый, например, в Audi Q3, Volkswagen Tiguan второй генерации и Skoda Kodiaq. Еще надежными названы кроссоверы с двигателем Renault 1.5 dCi.

Такой агрегат устанавливают в моделях Renault Duster и Nissan Qashqai. Ну и еще одним неубиваемым мотором в списке оказался PSA 1.6 HDI. Его можно встретить в кроссоверах Peugeot 3008 и 5008, выпущенных в 2009-2011 годах.

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