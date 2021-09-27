Какие тарифы предлагает Йота для модемов

Купить Yota сим-карту не составит труда. Ее можно заказать через официальных дилеров или на сайте оператора. За последнее время очень популярными стали модемы с поддержкой сим-карт. С их помощью можно выйти в интернет на даче или в загородном доме. Для модемных устройств и маршрутизаторов существуют особые тарифные планы.

Практически у всех операторов сотовой связи России есть такие тарифы. Предложения Йота очень востребованы. По сравнению с тарифными планами других операторов, они достаточно нестандартны. Ключевая особенность заключается в том, что каждый абонент вправе самостоятельно настраивать их на свое усмотрение. Можно выбирать количество гигабайт и скорость соединения.

Предложения этого оператора в особенности заинтересуют тех, кто часто пользуется интернетом. Нужно купить симку и специальное сетевое оборудование. Производители предлагают модемы-флешки, WiFi-роутеры с разъемом USB и маршрутизаторы со встроенным модемом и точкой доступа. Стоимость устройств Yota начинается от двух тысяч рублей. Цена зависит от модели и функционала.

Купить сим-карту Yota для модема

Как только вы купите симку, последовательность действий будет следующей:

Симку нужно установить в специальный слот на модеме.

Подсоединить аппарат через USB к компьютеру или ноутбуку.

Проверить рабочие параметры.

Открыть веб-обозреватель и зайти на официальный сайт оператора.

На сайте компании пройти регистрацию или авторизацию в персональном кабинете.

После прохождения регистрации вы можете выбирать тарифы и активировать дополнительные опции.

Прежде чем подключить интернет Йота, нужно узнать его характеристики. Абоненты могут самостоятельно добавлять пакеты услуг. Стоимость будет зависеть от набора выбранных опций и скорости соединения. Минимальный пакет на 24 часа безлимитного интернета обойдется семьдесят пять рублей. Подключение услуги на 72 часа будет стоить 150 рублей.

Стоимость тарифа на месяц будет зависеть от выбранной скорости. Самый дешевый тарифный план предполагает скорость соединения 3 Мбит/с и стоит шестьсот рублей. Пакет с неограниченной скоростью безлимитного интернета обойдется в 1400 рублей. Для обычного серфинга будет хватать недорогих пакетов. А для организации полноценной сети в доме желательно выбирать безлимит без ограничений по скорости.

Если со временем условия тарифного плана перестанут вас устраивать, вы можете изменить их в личном кабинете. У оператора найдутся предложения для разных устройств. Сим-карта Йота для модема со специальным тарифным планом подойдет пользователям компьютеров и ноутбуков.