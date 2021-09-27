Модуль для установки прошивок GM Diesel CAN

Люди среднего и старшего поколения наверняка помнят, как автовладельцы часами лежали под машиной, снимая деталь за деталью в поисках неполадки. Стоит ли говорить, что хорошие автомастера были на вес золота, а диагностов, способных быстро определить, что же барахлит под капотом, было еще меньше. Современные системы не только диагностируются с помощью электроники, но и могут быть получить новые характеристики посредством программы, которая устанавливается через соответствующий модуль загрузки прошивок. К примеру, для дизельных машин марки Opel, Chevrolet, Saab и Holden используется модуль GM Diesel CAN, представленный на сайте https://ecutools.ru/chip-tuning/bitbox/gm-diesel-can/.

Зачем нужен чип-тюнинг

Модуль GM Diesel CAN для BitBox востребован компаниями, специализирующимися на чип-тюнинге авто. Это понятие включает в себя программирование системы управления автомобиля с целью увеличения мощности двигателя, повышения экономичности расхода топлива и устранения ошибок.

По сравнению с бензиновыми моторами, дизельные двигатели намного перспективнее, так как позволяют увеличить мощность на 25-30, а иногда и все 50%, в зависимости от предустановленной заводской прошивки.

Автомобилисты, впервые столкнувшиеся с чип-тюнингом, часто не понимают, почему машина не может идти с завода с максимальной мощностью двигателя. Причин тому несколько. В первую очередь изготовитель не всегда ставит себе цель сделать самый мощный автомобиль (если речь не идет о гоночном болиде).

Нередко в линейке производителя есть два авто с аналогичными моторами, но разной прошивкой и, соответственно, разным количеством лошадиных сил. Зачем это делается — к примеру, для снижения требований к качеству топлива или уменьшения выброса СО2 в атмосферу, ведь в Европе особые требования к экологичности транспортного средства.

Подобные лазейки используются отечественными Кулибиными, способ тюнинговать двигатель и вывести машину на новый уровень. Но только при условии, что апгрейдом занимаются профессионалы. В противном случае безграмотная установка программы способна «убить» мотор и никакая гарантия производителя здесь не спасет.

Посторонняя прошивка легко обнаруживается при диагностике в официальном автоцентре. И помимо отказа в гарантийном обслуживании, выявленный факт нередко становится причиной для тщательного разбирательства, так как технические характеристики не соответствуют заявленным в официальной документации.

Другое дело, что профессиональные тюнеры, дорожащие своей репутацией, предоставляют свою гарантию на работу мотора, и это уже играет в их пользу.

Ни один нормальный специалист не будет форсировать двигатель до запредельных величин, так как это резко повышает риск выхода автомобиля из строя. Максимум — увеличение мощности до безопасных показателей.