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Последний автомобиль с ДВС будет реализован в Норвегии в апреле 2022 года

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Норвегия может стать первой страной в Европе, где в 2022 году будет продан последний легковой автомобиль с ДВС.
В этой стране за последние пять лет продажи электрокаров выросли до рекордного количества, и сейчас из 15 самых популярных авто, 14 являются электрокарами.

В планах правительства Норвегии до 2025 года полностью отказаться от продаж легковых авто с классическими моторами, но если тенденция не изменится, то уже через семь-восемь месяцев в стране прекратят покупать легковые автомобили с ДВС.

Сейчас на долю продаж в Норвегии приходится всего 10% гибридов, среди которых самым популярным из ТОП-15 считается кроссовер Toyota RAV4 Prime, и это единственная модель с ДВС из списка самых популярных.

Остальные модели из ТОП-15 это электрокары. При этом пока еще есть небольшой спрос на гибридную Toyota Corolla и даже дизельный Volkswagen Tiguan, последний в общем рейтинге продаж находится на 38 месте.

Стоит отметить, что в Норвегии спрос на электрокары вырос благодаря развитию инфраструктуры и стимулированию спроса со стороны правительства.

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