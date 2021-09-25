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На российском заводе Haval выпущены первые внедорожники Dargo

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Ранее были данные о том, что новый рамный внедорожник на российский рынок будут поставлять из Китая, но новые данные указывают на их сборку в России.

Как стало известно порталу «Китайские автомобили», на российском заводе Haval уже выпущены первые внедорожники Dargo, предназначенные для сертификационных испытаний.

Спецификации новинки для РФ официально не раскрыты. В Китае этот внедорожник продается под названием Big Dog. Его габариты 4620 x 1890 x 1780 мм, а расстояние между осями составляет 2738 мм. Создан автомобиль на платформе Jolion.

По предварительным данным, в России Dargo будет предлагаться с двухлитровым турбированным двигателем мощностью 211 л.с. В паре с бензиновой установкой будет работать 7-скоростной робот и система полного привода.

Предполагается, что в нашей стране мощность мотора снизят до 200 л.с. Напомним, что пока модельный ряд марки в России представлен кроссоверами F7 и F7x, а также внедорожником Н9.

haval
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