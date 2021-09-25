Эксперты назвали лучшие автомобили 2021 года по соотношению цена-качество

Эксперты лучшие авто выбрали исходя из отзывов автовладельцев.

В рейтинге оказались в основном корейские модели, которые по мнению экспертов обладают высокой безопасностью, приемлемым ценником и хорошими характеристиками.

Открывает ТОП-5 Nissan Sentra, который на российском рынке сейчас не предлагается. Этот семейный автомобиль относится к бюджетному сегменту, при этом у него в максимальных комплектациях есть самые современные системы безопасности и надежные моторы.

Hyundai Elantra получил высокие оценки от автовладельцев и экспертов не только за внешность, но также за надежность, просторный салон и доступный ценник.

Toyota Corolla на глобальном рынке считается одной из самых популярных моделей. Сейчас выпускается 12-е поколение Corolla, и в ней уже присутствует система безопасности Toyota Safety Sense 2.0, которая считается одной из лучших на рынке.

Hyundai Sonata нравится автовладельцам за большое количество дополнительного оборудования просторный салон и большой багажник, а также мощные моторы.

Замыкает рейтинг городской кроссовер Kia Soul. Эта модель привлекает многих своей яркой внешностью, надежностью и удобством.