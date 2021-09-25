Автоэксперт Моржаретто дал рекомендации водителям РФ по прохождению техосмотра

Специалист рассказал, что нужно делать, чтобы успешно и без проблем проходить ТО.

Так, первое на что обратил внимание автоэксперт Игорь Моржаретто, общаясь с журналистами газеты «Известия», в автомобиле должны вовремя меняться расходники.

Например, при замене тормозных колодок заранее, то есть еще до момента необходимости прохождения техосмотра, автомобилист сможет еще и заранее проверить все системы, ведь именно на состояние тормозов, рулевого управления и других узлов, смотрят при ТО в первую очередь.

Успех прохождения ТО связан с полностью исправным автомобилем, в котором вовремя меняются расходники, масло или ликвидируются мелкие неисправности.

Еще машина не должна иметь деформацию кузова, разбитых стекол, или мигающих индикаторов и лампочек.

Советует эксперт проверять и состояние ремней безопасности, а также иметь в машине аптечку и огнетушитель.

Все это, как говорит Моржаретто, является главным и если соблюдать все рекомендации, проблем с прохождением ТО не будет.