Компания Volvo представит обновлённый логотип на своих автомобилях с 2023 года

Сейчас многие автопроизводители меняют свой логотип, причем все следуют одному правилу «чем проще, тем лучше».

Volvo за 90 лет не меняла шрифт на логотипе, но ранее менялся обвод вокруг названия, при этом общий стиль эмблемы оставался прежним.

Дизайнеры шведского автопроизводителя в ткущем году решили полностью изменить эмблему, которая стала полностью плоской. Обвод сделали более тонким, а само название «Volvo» лишили подложки.

Новый логотип на автомобилях марки появится только в 2023 году. Сейчас автопроизводитель меняет эмблемы на сайтах и в социальных сетях, затем очередь дойдет до дилерских центров, и в последнюю очередь до товарных авто.