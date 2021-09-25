Модель BMW X1 вошла в ТОП-3 автомобилей с самым дорогим обслуживанием за 10 лет

Рейтинг составили специалисты портала HotCars, которые отталкивались от цены авто и стоимости сервисного обслуживания в официальном дилерском центре.

Как пишет портал «Автовести», самым дорогим автомобилем за десять лет владения станет кроссовер BMW X1, который считается самым доступным в модельном ряду баварской марки среди представителей SUV.

Стоимость обслуживания BMW X1 за десять лет составит $17 691, что составляет 1,3 млн рублей. Новый кроссовер BMW X1 стоит от 2,52 млн рублей.

На втором месте по стоимости обслуживания находится Ram 1500. На него автовладелец за десять лет потратит $18 072 (1,32 млн рублей), при этом цена пикапа в США в пересчете стартует от 3,2 млн рублей.

Дорогим в обслуживания эксперты еще назвали Mercedes-Benz GLA, при цене от 3 279 999 рублей, а цена ТО за десять лет составит 1 015 000 рублей ($13 911).