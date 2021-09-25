Водителям в РФ перечислили 5 способов поднять мощность двигателя без чип-тюнинга

Иногда мощность двигателя в автомобилях снижается, и на это есть причины, о которых рассказали автомобильные эксперты.

О том, как поднять мощность двигателя, рассказали эксперты «Российской газеты».

Так, в первую очередь специалисты рекомендуют добавить воздуха, прочистив соты радиатора, которые забиваются грязью, пылью и т.д.

При этом не советуют использовать напор воды, так как это может только усугубить ситуацию. Вместо него рекомендуют провести качественную чистку с демонтажем радиатора.

Еще можно использовать топливо с более высоким октановым числом, но тут стоит учесть и рекомендации производителя, который иногда допускает использование бензина с меньшим октановым числом.

После 60 тыс. км пробега при снижении мощности советуют поменять расходники, из-за чего тоже может быть падение динамики авто.

Кроме этого, рекомендуют использовать и правильное масло с учетом рекомендаций производителя. Ну и наконец еще одним способом становится доработка системы выпуска, в виде установки нестандартного глушителя в рамках комплекса мер по наращиванию отдачи мотора.

Источник: РГ.