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Из-за дефицита чипов клиенты Mercedes-Benz ждут поставок свыше года

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Эксперты ожидают, что дефицит микросхем продлится еще год, а из-за этого будет нехватка не только автомобилей, но также и бытовой и цифровой техники.
Генеральный директор концерна Daimler Ола Каллениус в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что сейчас покупатели новых автомобилей Mercedes-Benz из-за дефицита полупроводниковой продукции вынуждены ожидать автомобили более года.

Спрос на автомобили марки Mercedes-Benz сейчас очень высокий, но ситуация не позволяет ускорить выпуск авто, и некоторые модели поступят покупателям с очень большой задержкой.

Представитель Daimler отметил, что дефицит может наблюдаться до 2023 года, из-за введённых карантинных мер в странах-поставщиках.

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