Шведские автомобили Volvo XC60 и Volvo XC90 теперь обойдутся покупателям дороже.

Как выяснили эксперты сайта «Цена Авто», продолжающие вести мониторинг цен на новые авто, два кроссовера компании Volvo подорожали в России на 100 тыс. рублей или на 1,6-2,4% в зависимости от модели и комплектации.

Отмечается, что новые прайсы получили модели 2022 модельного года, за исключением гибридных вариантов.

Теперь стоимость Volvo XC60 варьируется от 4 199 000 до 4 993 000 рублей, а цены на Volvo XC90 – от 5 280 000 до 6 349 000 рублей.