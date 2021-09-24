На что следует обратить внимание при выборе автошколы?

Сегодня умение управлять автомобилем — это один из важнейших навыков, необходимых современному человеку. И чтобы им овладеть и получить водительское удостоверение, необходимо пройти обучение в автошколе. Без этого вы попросту не будете допущены к экзамену в ГИБДД.

И тут встает вопрос — какие курсы обучению вождению в Электрогорске выбрать? В данной статье мы рассмотрим основные критерии, на которые следует обратить внимание при выборе автошколы.

Наличие лицензий

В соответствии с актуальным законодательством, любая автошкола, специализирующаяся на подготовке водителей, обязана иметь соответствующую лицензию. Ее отсутствие является не только нарушением закона, но и ведет к тому, что ученики такого учебного заведения после прохождения курса не могут быть допущены к сдаче экзамена.

Соответственно, первым делом вы должны убедиться в том, что автошкола имеет все необходимые разрешающие документы. Как правило, подобную документацию можно найти прямо на сайте автошколы либо потребовать ее предоставление у менеджера.

Стоимость и договор

Самый распространенный способ обмана в автошколах — это отсутствие информации о полной стоимости обучения и наличие скрытых платежей. Схема крайне простая — вы оплачиваете базовую сумму, а в процессе обучения с вас начинают стягивать дополнительные платежи за бензин, учебную литературу, аренду автодрома и т.д.

Избежать этого достаточно просто — вы должны ознакомиться с текстом договора и уточнить, что именно входит в стоимость обучения. Если в самом документе не прописаны конкретные пункты, за которые вы вносите оплату, лучше избегать таких заведений либо требовать их внесения.

Лучше всего, если оплата обучения проходит в формате «все включено», тогда вы сможете быть уверены в том, что в процессе вас не завалят дополнительными платежами.

Оснащение

Не стоит слепо доверять тому, что написано на сайте или в буклетах. Может оказаться, что автошкола не сможет предоставить все ресурсы, которые описаны в рекламных материалах. Лучше всего лично посетить учебное заведение, пройтись по учебным аудиториям и т.д.

Так вы сможете увидеть, где вам предстоит учиться, на каких транспортных средствах проходить практические занятия и т.д.

Отзывы об автошколе

Отзывы далеко не самый объективный критерий оценки, но взглянуть на них перед записью все-таки стоит. Они позволят вам предварительно оценить возможные проблемы, с которыми вам придется столкнуться.

Но не стоит забывать и про тот факт, что отзывы на сайтах легко покупаются конкурентами, поэтому отказываться от посещения автошколы, основываясь только на них, точно не стоит.

Почему вам стоит выбрать автошколу «Гедеон» в Электрогорске?

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