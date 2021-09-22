Почему аренда с выкупом выгоднее, чем кредит в банке?

Если на покупку автомобиля своих денег не хватает, то можно взять кредит на эти цели в банке. Однако существует и другой способ решения данной проблемы – аренда машины с ее последующим выкупом. Второй вариант имеет весомые преимущества перед первым.
Как арендовать автомобиль с выкупом?
Чтобы взять в аренду авто под такси с выкупом, нужно соответствовать следующим условиям:
- наличие паспорта гражданина Российской Федерации;
- возраст старше двадцати одного года;
- наличие водительских прав;
- водительский стаж более года.
Таким образом, любой человек старше двадцати одного года, который хорошо себя зарекомендовал на дорогах, имеет возможность получить в свое пользование выбранное автотранспортное средство. Каталог автомобилей включает в себя множество марок и моделей. Арендатору при заключении договора не задается никаких вопросов относительно кредитной истории или наличия стабильных доходов. Взять машину в аренду могут даже формально безработные граждане. Порядок действий арендатора таков:
- позвонить арендодателю или обратиться к нему через интернет;
- приехать в офис компании-арендодателя с требуемыми документами;
- выбрать подходящую машину (желательно ознакомиться с ее характеристиками предварительно);
- подписать договор о аренде с выкупом и уплатить первый взнос;
- взять ключи и выехать с автостоянки.
Преимущества аренды авто с правом выкупа
Возможность купить авто с использованием банковского автокредита есть не у всех, поскольку его получение отнимает много времени и предусматривает необходимость предоставить справку о своих регулярных доходах. Намного проще и быстрее взять автомобиль в аренду и выкупить его спустя один-два года. От клиента требуются только паспорт и водительские права. Подписывая договор на аренду авто с правом выкупа, клиент может воспользоваться следующими преимуществами:
- транспортный налог и страховку на авто (КАСКО или ОСАГО) оплачивает арендодатель;
- клиент избавлен от необходимости оплачивать техобслуживание арендуемого автомобиля;
- при поломке арендованной автомашины и на период прохождения планового техобслуживания клиенту предоставляется подменная автомашина;
- арендодатель берет на себя хранение и сезонную замену покрышек.
Клиент имеет право использовать арендованную автомашину как в личных, так и коммерческих целях. Единственное требование состоит в аккуратном обращении с транспортным средством.