Почему аренда с выкупом выгоднее, чем кредит в банке?

Если на покупку автомобиля своих денег не хватает, то можно взять кредит на эти цели в банке. Однако существует и другой способ решения данной проблемы – аренда машины с ее последующим выкупом. Второй вариант имеет весомые преимущества перед первым.

Как арендовать автомобиль с выкупом?

Чтобы взять в аренду авто под такси с выкупом, нужно соответствовать следующим условиям:

наличие паспорта гражданина Российской Федерации;

возраст старше двадцати одного года;

наличие водительских прав;

водительский стаж более года.

Таким образом, любой человек старше двадцати одного года, который хорошо себя зарекомендовал на дорогах, имеет возможность получить в свое пользование выбранное автотранспортное средство. Каталог автомобилей включает в себя множество марок и моделей. Арендатору при заключении договора не задается никаких вопросов относительно кредитной истории или наличия стабильных доходов. Взять машину в аренду могут даже формально безработные граждане. Порядок действий арендатора таков:

позвонить арендодателю или обратиться к нему через интернет;

приехать в офис компании-арендодателя с требуемыми документами;

выбрать подходящую машину (желательно ознакомиться с ее характеристиками предварительно);

подписать договор о аренде с выкупом и уплатить первый взнос;

взять ключи и выехать с автостоянки.

Преимущества аренды авто с правом выкупа

Возможность купить авто с использованием банковского автокредита есть не у всех, поскольку его получение отнимает много времени и предусматривает необходимость предоставить справку о своих регулярных доходах. Намного проще и быстрее взять автомобиль в аренду и выкупить его спустя один-два года. От клиента требуются только паспорт и водительские права. Подписывая договор на аренду авто с правом выкупа, клиент может воспользоваться следующими преимуществами:

транспортный налог и страховку на авто (КАСКО или ОСАГО) оплачивает арендодатель;

клиент избавлен от необходимости оплачивать техобслуживание арендуемого автомобиля;

при поломке арендованной автомашины и на период прохождения планового техобслуживания клиенту предоставляется подменная автомашина;

арендодатель берет на себя хранение и сезонную замену покрышек.

Клиент имеет право использовать арендованную автомашину как в личных, так и коммерческих целях. Единственное требование состоит в аккуратном обращении с транспортным средством.