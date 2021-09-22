Какие машины можно перевозить только на крытом эвакуаторе?

К использованию крытых эвакуаторов прибегает относительно небольшое число автовладельцев. Тем не менее, в ряде случаев без использования этого специального транспорта обойтись невозможно.

Какие автомобили можно транспортировать только на крытом эвакуаторе?

Типичные ситуации, в которых используется крытый эвакуатор для автомобилей, связаны с необходимостью защитить лакокрасочное покрытие перевозимого автомобиля от повреждений или переместить на большое расстояние автотранспортное средство с низкой посадкой. Этот спецтранспорт незаменим при перевозке:

премиальых машин;

коллекционных авто;

раритетных машин;

VIP-авто;

старинных автомобилей;

спорткаров;

кабриолетов.

Имея под рукой контакты эвакуатора, можно в любой момент времени заказать услугу, позволяющую решить целый ряд проблем, которые возникают при транспортировке престижного и дорогостоящего автомобиля. В этих целях применяется фургон с жестким съемным тентом, обеспечивающим эффективную защиту от влияния атмосферных и механических факторов.

Основные преимущества использования крытого эвакуатора

С технической точки зрения важнейшее достоинство крытых эвакуаторов заключается в обеспечении полной сохранности машины в процессе ее погрузки в фургон и перевозки в условиях плохих дорог. В этих целях применяются современные автомобили, оснащенные стяжными ремнями, которые позволяют надежно закрепить машину на платформе. Благодаря этому исключается сдвиг перевозимого транспортного средства даже на несколько сантиметров, что исключает образование на его поверхности царапин и иных дефектов. Для транспортировки спорткаров и других автомобилей с низкой посадкой применяются фургоны особой конструкции, упрощающей процесс их погрузки на платформу и последующего спуска с нее. Кроме того, крытый эвакуатор дает возможность безопасно и быстро перевезти дорогостоящую машину без привлечения к ней излишнего внимания. Простой автовоз без специальных логотипов и иных знаков отличия ничем не выделяется на фоне других грузовиков в транспортном потоке.

Таким образом, перевозка машины на крытом эвакуаторе позволяет уберечь ее не только от грязи, пыли и атмосферных осадков, но и от множества камней, попадающихся на дороге. Другой весомый аргумент в пользу этого способа транспортировки машины заключается в полной конфиденциальности.