Что лучше: автопарк разной техники или тягач с полуприцепами?

Конечно же, иметь под рукой собственный автопарк, да еще различных автомобилей — это мечта многих владельцев бизнеса. Компании, которые занимаются грузоперевозками, производством мебели и техники, строительством, сельским хозяйством довольно часто нуждаются в транспортировке грузов. На первых этапах развития собственники стараются обеспечить предприятия всем необходимым, в том числе и транспортными средствами.

Но иногда появляется необходимость в транспортировке грузов, которые являются не совсем «типичными» для того или иного вида деятельности. Нанимать каждый раз перевозчика для задач такого плана довольно-таки недешевое удовольствие. Если это «разовая акция» — то поиск подрядчика вполне обоснован, но если ситуация повторяется из раза в раз, то тут уже точно нужен свой автомобиль. Правда, позволить себе покупку и содержание крупнотоннажных машин разного типа может далеко не каждый. Оплата страховки, техосмотр, регламентное обслуживание — это лишь часть того, о чем необходимо позаботиться помимо самой покупки техники. И тогда не помощь приходит МАЗ тягач. Это устройство отлично сочетается с разными типами прицепной техники. По сути, купив один седельный тягач МАЗ и несколько прицепов к нему Вы получаете целый автопарк, который справится с транспортировкой различных грузов и при этом «Ваш кошелек скажет Вам спасибо». Такое вложение в бизнес намного выгоднее с экономической точки зрения и быстрее окупится. Сегодня о том чтобы купить новый МАЗ тягач задумываются представители сельскохозяйственной, промышленной, горнодобывающей и других сфер. Конечно, когда речь идет об огромных масштабах, то одной машины может быть мало и без разной техники просто не обойтись. Но это уже касается крупных компаний, которые мало интересуются вопросом экономии. А вот для малого и среднего бизнеса купить МАЗ тягач означает сделать выгодное вложение в бизнес.

Почему именно МАЗ тягач, а не европейский аналог?

Техника от белорусского производителя обладает массой достоинств, среди которых:

хорошая маневренность;

надежность;

высокая грузоподъёмность;

экологическая безопасность и многое другое.

Немаловажным является и то, что стоимость спецтехники от МАЗ на порядок ниже чем на европейские аналоги. И ладно цена покупки, а ведь машина еще нуждается в постоянном обслуживании.

Купить седельные тягачи с завода по доступным ценам можно в компании AVM Truck & Bus. Помимо продаж она также предоставляет весь спектр гарантийного и послегарантийного обслуживания.

Источник: avm.ua