Всё для шиномонтажа: станки шиномонтажные для установки и снятия шин

Состояние дорог в Украине далеко от идеала. Даже в Киеве встречаются участки, после езды по которым необходимо немедленно отправляться на шиномонтаж. Для автомобилистов это, конечно же, плохо. Но вот старт собственного бизнеса в сфере авторемонта — занятие выгодное. Количество машин на дорогах растет, поэтому квалифицированные мастера всегда будут при работе.

Шиномонтаж с нуля: купить все нужное оборудование

Обслуживание шасси, шин и дисков, подвески — востребованная услуга. А во время сезонной замены резины отбоя от клиентов нет. Если вы планируете открыть авторемонтную мастерскую, все для шиномонтажа в Киеве можно купить в компании «Автомеханика». Эта организация начала поставлять в Украину профессиональное оборудование из Европы в далекие девяностые. Силами ее специалистов запущены десятки автосервисов и дилерских СТО в разных регионах от Ужгорода до Харькова и Одессы.

Шиномонтаж — совокупность технических операций, подразумевающих снятие покрышек с диска. Понятно, что ассортимент услуг можно расширить, например, пока один мастер занят балансировкой, другой автомеханик проведет диагностику и ремонт подвески — замена сайлент-блоков, подтяжка болтовых соединений, смазка ШРУСов, замена пыльников рулевых наконечников и так далее.

Одним из главнейших типов оборудования для шиномонтажа является станок для бортировки. Он предназначен для снятия шин с диска и их установки. Делать это вручную — задача нелегкая, отнимающая уйму времени. В каталоге компании «Автомеханика» представлены станки шиномонтажные от европейских брендов: Sicam, Corghi, Boxer, RP-Austria, Hofmann. Их преимущества:

подходят для работы со всеми типами дисков — литые, кованые, штамповка;

автоматические модели, хоть и стоят дороже, обеспечивают скорость и качество бортировки;

можно подобрать станки для легкового и грузового транспорта, для резины с высоким или обычным (широким) профилем;

диапазон типоразмеров от 10 до 22 дюймов.

Снятие и установка шины с применением станка занимает не более минуты. Таким образом, в сезон особой загруженности автосервиса сможете быстрее и качественнее обслуживать клиентов, что отобразится на росте доходов.

«Автомеханика», Киев: оборудование для СТО

Крупные станции техобслуживания предоставляют максимальный диапазон услуг: от «сезонной переобувки» до капитального ремонта двигателей. Купить все необходимое для этих работ можно в компании по ссылке. Вам предложат полный комплекс услуг по подбору оборудования, его монтажу и запуску в эксплуатацию.