Renault Sandero Stepway новой генерации сфотографировали в России

Автомобили были замечены в Тольятти на автовозе.

Третье поколение Renault Sandero Stepway снова заметили на российских дорогах, но в этот раз модель была погружена на автовоз.

Судя по снимку, опубликованному в соцсети «ВКонтакте», прототипы получили неокрашенные бамперы и на всех автомобилях отсутствуют эмблемы.

Предположительно, доставленные Sandero Stepway будут тестироваться на российских дорогах с целью их адаптации.

Напомним, в Европе Renault Sandero Stepway будут предлагаться под названием Dacia Sandero Stepway, но на российском рынке модель получит логотип марки Renault и моторы объёмом 1,6-литра и мощностью от 82 до 113 л.с.

Ранее сообщалось, что в будущем все модели марки Lada будут созданы на платформе CMF-B, на этой же тележке сейчас выпускается Sandero Stepway и другие модели семейства.