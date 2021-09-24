Главная » Новости

Renault Sandero Stepway новой генерации сфотографировали в России

Просмотров 14 Опубликовано Обновлено

Автомобили были замечены в Тольятти на автовозе.
Третье поколение Renault Sandero Stepway снова заметили на российских дорогах, но в этот раз модель была погружена на автовоз.

Судя по снимку, опубликованному в соцсети «ВКонтакте», прототипы получили неокрашенные бамперы и на всех автомобилях отсутствуют эмблемы.

Предположительно, доставленные Sandero Stepway будут тестироваться на российских дорогах с целью их адаптации.

Напомним, в Европе Renault Sandero Stepway будут предлагаться под названием Dacia Sandero Stepway, но на российском рынке модель получит логотип марки Renault и моторы объёмом 1,6-литра и мощностью от 82 до 113 л.с.

Ранее сообщалось, что в будущем все модели марки Lada будут созданы на платформе CMF-B, на этой же тележке сейчас выпускается Sandero Stepway и другие модели семейства.

renault Renault Sandero Stepway
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО