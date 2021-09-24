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В России начались продажи нового Chevrolet Trailblazer

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Chevrolet на российском рынке расширила модельный ряд кроссовером Chevrolet Trailblazer. Эта модель уже предлагается в дилерских центрах американского автопроизводителя по цене от 2 049 000 рублей.

Эта цена без учета скидок и специальных предложений, с которыми можно ознакомится на официальном сайте компании или в дилерском центре.

Chevrolet Trailblazer с передним приводом доступен с 1,3-литровым 150-сильным турбомотором. Уже в базовой версии есть кондиционер, мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном, датчики контроля давления в шинах и регулировка рулевого колеса по углу наклона.

В России начались продажи нового Chevrolet Trailblazer

Комплектация LT уже доступна с рейлингами на крыше, отделкой салона из экокожи, бесключевым доступом, регулировкой рулевой колонки по вылету, подогревом рулевого колеса и задними датчиками парковки.

Полноприводные версии кроссовера стоят от 2 303 000 до 2 447 000 рублей. Самая дорогая комплектация уже оснащена самыми современными электронными системами безопасности, среди которых удержание в полосе движения и предупреждения о фронтальном столкновении.

На российском рынке Chevrolet Trailblazer будет конкурировать с Volkswagen Taos, Skoda Karoq и Nissan Qashqai.

В России начались продажи нового Chevrolet Trailblazer

chevrolet Chevrolet TrailBlazer
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