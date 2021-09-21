АВТОВАЗ начал серийную сборку автомобилей LADA на заводе Узбекистане

В Узбекистане начали собирать автомобили Lada. Производство Vesta SW и XRAY наладили на заводе в Джизакской области.

Как пишут «Автовести«, первыми моделями, которые сошли с линии, стали Vesta SW и XRAY, позже на производстве наладят сборку Largus. Автомобили выпускают крупноузловым методом.

В Узбекистане официальным дилером Lada является компания Roodell. В прошлом году через эту компанию было продано 5 тыс. Lada.

За счет новой линии на заводе создано около 200 новых рабочих мест, а все новые сотрудники прошли обучение и получили соответствующие сертификаты.

Roodell в Узбекистан еще импортирует Ki, и в планах наладить крупноузловую сборку некоторых моделей корейского происхождения.