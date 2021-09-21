Главная » Новости

АВТОВАЗ начал серийную сборку автомобилей LADA на заводе Узбекистане

Просмотров 5 Опубликовано Обновлено

В Узбекистане начали собирать автомобили Lada. Производство Vesta SW и XRAY наладили на заводе в Джизакской области.
Как пишут «Автовести«, первыми моделями, которые сошли с линии, стали Vesta SW и XRAY, позже на производстве наладят сборку Largus. Автомобили выпускают крупноузловым методом.

В Узбекистане официальным дилером Lada является компания Roodell. В прошлом году через эту компанию было продано 5 тыс. Lada.

За счет новой линии на заводе создано около 200 новых рабочих мест, а все новые сотрудники прошли обучение и получили соответствующие сертификаты.

Roodell в Узбекистан еще импортирует Ki, и в планах наладить крупноузловую сборку некоторых моделей корейского происхождения.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО