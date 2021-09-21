Российское подразделение Audi запустило сервис краткосрочной аренды автомобилей

Ранее компания предлагала взять в аренду автомобиль только на длительный срок от 6 до 12 месяцев.

Это можно сделать через сервис Audi Drive, причем такая услуга предоставляется через компанию BelkaCar.

Теперь немецкий автопроизводитель еще запустил сервис Audi Rent, через который можно оформить краткосрочную аренду транспортного средства.

Audi Rent позволяет взять в аренду автомобиль Audi от суток до 30 дней, а выдача и возврат автомобиля производится только у официального представителя компании — Audi City Moscow.

Арендовать премиальную модель может водитель от 25 лет со стажем вождения не менее 3 лет.

В стоимость входит страховка, помощь на дороге и ремонт в случае ДТП. Использовать автомобиль можно на территории всей России и компания не ограничивает по пробегу.

Пока через Audi Rent предлагают Audi A5 Sportback, Q5, Q7 и электрокар Audi e-tron. Стоимость аренды в зависимости от выбранной модели составляет от 11 700 до 17 500 рублей в сутки.

На более длительный срок стоимость аренды существенно дешевле — от 6 700 рублей до 9 900 рублей.