Ford анонсировал внедорожник Bronco в модификации Raptor

На фото-тизере изображена решетка радиатора Bronco Raptor с той же надписью Ford, что и у пикапа F-150 Raptor.

Bronco Raptor дебютирует в следующем году и, вероятно, станет моделью 2023 года.

В высокопроизводительной версии Ford Bronco действительно будет использоваться название Raptor от пикапа F-150, что подтвердил генеральный директор Ford Джим Фарли в своем твиттере с видео-тизером.

Новинкой будет более мощный вариант внедорожника, и вероятно, он будет отличаться модернизацией подвески и более агрессивным внешним видом в соответствии с его названием.

Наряду с другой решеткой, которую показали на тизере, у автомобиля, скорее всего, будет более широкая стойка, усиленные амортизаторы и более мощный двигатель, возможно, какой-то V6 с турбонаддувом.

Hold on to your butts. #FordBroncoRaptor pic.twitter.com/2c1uAcolaV

— Jim Farley (@jimfarley98) September 21, 2021