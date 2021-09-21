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Модель LADA Vesta лишилась самой доступной версии с вариатором

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По какой причине исчезла из прайса комплектация пока неизвестно, но ранее представительство «АвтоВАЗа» сообщало, что компания все время изучает спрос и отказывается от самых непопулярных опций.
LADA Vesta в Classic Start Plus в кузове седан и универсал с 1,6-литровым ДВС и вариатором больше недоступна.

Она была на 17-20 тыс. дешевле чем Comfort Light, но в ней отсутствовала регулировка сидения водителя по высоте и поясничная поддержка на водительском кресле, а также электростеклоподъемники задних дверей, датчики парковки и противосолнечный козырек с зеркалом.

 

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