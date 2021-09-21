Главная » Новости

KIA, Hyundai и Toyota возглавили рейтинг самых угоняемых автомобилей в РФ в 2021 году

Просмотров 9 Опубликовано Обновлено

Страховщики рассказали, какие автомобили пользовались повышенным спросом у автоугонщиков в России в этом году.

Как сообщило со ссылкой на страховщиков издание Autonews.ru, KIA, Hyundai и Toyota возглавили рейтинг самых угоняемых автомобилей в РФ в 2021 году.

Составляя рейтинг самых угоняемых машин, эксперты основывались на данные угонов авто с полисами каско.

Так, в столице чаще всего угоняли такие авто как Nissan X-Trail и Nissan Qashqai, Mercedes-Benz GL/GLS и Mercedes-Benz GLK/GLC, а также наблюдался повышенный интерес к Audi A6, Porsche Macan и Mazda CX-5.

Угоняют в столичном регионе и недорогие модели авто, а именно Lada Largus, Renault Logan и Sandero.

Что касается самых угоняемых машин в целом по России, то в рейтинге оказались четыре модели Hyundai, а именно Creta, Tucson, Santa Fe и Solaris, две модели Kia – Rio и Sportage, столько же Тойот – Camry и RAV4, а также Mitsubishi Outlander и Lexus LX. Это все автомобили, вошедшие в первую десятку самых угоняемых в России.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО