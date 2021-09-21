Страховщики рассказали, какие автомобили пользовались повышенным спросом у автоугонщиков в России в этом году.

Как сообщило со ссылкой на страховщиков издание Autonews.ru, KIA, Hyundai и Toyota возглавили рейтинг самых угоняемых автомобилей в РФ в 2021 году.

Составляя рейтинг самых угоняемых машин, эксперты основывались на данные угонов авто с полисами каско.

Так, в столице чаще всего угоняли такие авто как Nissan X-Trail и Nissan Qashqai, Mercedes-Benz GL/GLS и Mercedes-Benz GLK/GLC, а также наблюдался повышенный интерес к Audi A6, Porsche Macan и Mazda CX-5.

Угоняют в столичном регионе и недорогие модели авто, а именно Lada Largus, Renault Logan и Sandero.

Что касается самых угоняемых машин в целом по России, то в рейтинге оказались четыре модели Hyundai, а именно Creta, Tucson, Santa Fe и Solaris, две модели Kia – Rio и Sportage, столько же Тойот – Camry и RAV4, а также Mitsubishi Outlander и Lexus LX. Это все автомобили, вошедшие в первую десятку самых угоняемых в России.