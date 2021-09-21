Ford выпустил внедорожный Expedition Timberline 2022 модельного года

Ford Explorer Timberline 2021 года был представлен еще в мае как улучшенная внедорожная версия популярного кроссовера.

FoMoCo называет Ford Expedition Timberline 2022 года самой мощной версией своего полноразмерного внедорожника на сегодняшний день, который может похвастаться уникальными элементами стиля, улучшенной трансмиссией и функциями, которые придают ему больше внедорожных возможностей, чем когда-либо прежде.

«Timberline устанавливает новый стандарт для клиентов полноразмерных внедорожников, которым нужно больше места для пассажиров, отличные внедорожные возможности и базовый лагерь для жизненных путешествий», — сказал Майк Кипли, главный инженер Ford Expedition.

Снаружи Expedition Timberline выделяется среди остальной линейки Expedition благодаря акцентам Active Orange и уникальной передней решетке, эксклюзивным колесам Timberline с 33-дюймовыми шинам Goodyear Wrangler A / T. Углы Expedition Timberline также были улучшены, чтобы еще больше повысить проходимость.

Expedition Timberline приводится в движение 3,5-литровым двигателем EcoBoost V6 от Ford, который в такой версии развивает 440 лошадиных сил. Поддерживаемый 10-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач Ford твин-турбо V6 передает эту мощность на все четыре колеса через двухступенчатую раздаточную коробку, и все эти части дополнительно защищены.

Timberline также получает функцию Trail Turn Assist, присутствующую в Ford Bronco 2021 года, которая позволяет уменьшить радиус при развороте автомобиля.

Ford Expedition Timberline 2022 года будет производиться на заводе Ford Kentucky Truck Plant, как и все другие модели Expedition, и ожидается, что он будет запущен в начале 2022 года.

Источник: Автовести.