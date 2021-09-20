Монтаж двухстворчатой двери: как произвести?

Монтаж двухстворчатой двери весьма схож с установкой их одностворчатой разновидности. Безусловно, имеются определенные тонкости по поводу того, как необходимо устанавливать двухстворчатые двери и сразу скажем — что ремонт замков мастер москва стоит вызвать профессионального, это тонкая работа. Для расчета размера верхней части короба требуется суммировать ширину технологических зазоров и обоих дверных полотен.

Для начала следует установить ригель на неподвижном полотне двери. Для этого Вам понадобится паз, который можно выбрать одним из следующих способов.

Нанесите на полотно разметку. В том месте, где планируется установка ригеля, нужно высверлить отверстие, имеющее диаметр на 2-3 мм. меньше, нежели ширина ригеля. Глубина должна совпадать с толщиной ригеля. Отверстия центруют и в обязательном порядке располагают равномерно. Используя стамеску, подбирают паз. После этого нужно вставить механизм и с помощью шурупов его закрепить. Для подбора паза Вам понадобится электрофрезер. Далее с помощью стамески подгоняют округлую часть паза, в соответствии с формой ригеля, и производят монтаж механизма.

Можно установить короб непосредственно в дверной проем. Для начала крепко фиксируют стойку – на ней в дальнейшем будет расположено полотно с дверной ручкой. Данное полотно навешивают, далее устанавливают вторую стойку. Оба полотна подгоняют друг к другу, применяя подпорки и клинья. Запорную пластину монтируют под ригель. Перед этим делают отверстие требуемой глубины – с помощью сверла. Для того чтобы дверь закрывалась без люфта, отверстие нужно разместить под небольшим углом. Данное отверстие также используют для монтажа дополнительного крепежа. Благодаря этому провисание верхней половины короба исключено. Далее запенивают короб. Осуществляется монтаж замка, и фиксируются притворные планки.

Необходимо принимать во внимание вертикальность конструкции, используя уровень, а также имеющиеся отклонения пола и стен. При необходимости, осуществляют небольшое отпиливание вертикальных стоек. Следовательно, с помощью уровня можно произвести установку верхней части короба, или же выровнять данную конструкцию, учитывая уровень пола.

По материалам сайта bars-x.ru.