Любая поломка грузовика в пути крайне неприятна для его владельца. Это возможные убытки за несоблюдение перед клиентом договорных обязательств. А если перевозится товар с короткими сроками хранения, то непредвиденные расходы увеличатся в разы. Поэтому проблему с вынужденным простоем автомобиля необходимо решать оперативно.
В чем преимущества выездного автосервиса
Не каждый водитель сможет разобраться в причинах поломки и тем более, самостоятельно отремонтировать свой грузовик. Но он и не обязан это делать, его работа заключается в управлении автомобилем и доставке груза в полной сохранности и точно в срок.
Как вариант, можно вызвать эвакуатор для доставки транспортного средства на ремонт в автосервис. Но это может занять какое-то время и стоить дорого.
Но есть и другой выбор — вызвать выездной автосервис, который быстро приедет на вызов и прямо на месте поломки сможет отремонтировать грузовик.
Работая круглосуточно, техпомощь грузовым автомобилям окажет помощь водителю и днем, и ночью. На вызов отправляются опытные мастера, знакомые с типичными поломками всех моделей грузовиков. Опытный автомеханик с выездом проведет диагностику транспортного средства современным оборудованием прямо на месте поломки.
Какие неисправности можно устранить прямо на месте
Значительную часть неисправностей можно устранить на дороге, без стационарного оборудования:
- компьютерная диагностика;
- завоздушивание дизеля;
- замена подшипников (ступичных и подвесных);
- замена навесного оборудования;
- ремонт ходовой;
- замена ремней.
Услуги автоэлектрика
В современных грузовиках сложная техническая начинка. Столкнувшись с неисправностями в ней, водителю будет непросто без специального диагностического оборудования разобраться с проблемами в электронике.
Если такие проблемы появились посредине трассы, квалифицированный автоэлектрик с выездом Новосибирск всегда готов быстро приехать по вызову со специальным диагностическим оборудованием.
С неисправностями в системе управления двигателя грузовика может помочь грузовой автоэлектрик с выездом, подключив дополнительное оборудование. Специалисты выездного автосервиса имеют опыт по ремонту грузовиков различных производителей.
Любая поломка грузовика в пути крайне неприятна для его владельца. Это возможные убытки за несоблюдение перед клиентом договорных обязательств. А если перевозится товар с короткими сроками хранения, то непредвиденные расходы увеличатся в разы. Поэтому проблему с вынужденным простоем автомобиля необходимо решать оперативно.
В чем преимущества выездного автосервиса
Не каждый водитель сможет разобраться в причинах поломки и тем более, самостоятельно отремонтировать свой грузовик. Но он и не обязан это делать, его работа заключается в управлении автомобилем и доставке груза в полной сохранности и точно в срок.
Как вариант, можно вызвать эвакуатор для доставки транспортного средства на ремонт в автосервис. Но это может занять какое-то время и стоить дорого.
Но есть и другой выбор — вызвать выездной автосервис, который быстро приедет на вызов и прямо на месте поломки сможет отремонтировать грузовик.
Работая круглосуточно, техпомощь грузовым автомобилям окажет помощь водителю и днем, и ночью. На вызов отправляются опытные мастера, знакомые с типичными поломками всех моделей грузовиков. Опытный автомеханик с выездом проведет диагностику транспортного средства современным оборудованием прямо на месте поломки.
Какие неисправности можно устранить прямо на месте
Значительную часть неисправностей можно устранить на дороге, без стационарного оборудования:
- компьютерная диагностика;
- завоздушивание дизеля;
- замена подшипников (ступичных и подвесных);
- замена навесного оборудования;
- ремонт ходовой;
- замена ремней.
Услуги автоэлектрика
В современных грузовиках сложная техническая начинка. Столкнувшись с неисправностями в ней, водителю будет непросто без специального диагностического оборудования разобраться с проблемами в электронике.
Если такие проблемы появились посредине трассы, квалифицированный автоэлектрик с выездом Новосибирск всегда готов быстро приехать по вызову со специальным диагностическим оборудованием.
С неисправностями в системе управления двигателя грузовика может помочь грузовой автоэлектрик с выездом, подключив дополнительное оборудование.
Специалисты выездного автосервиса имеют опыт по ремонту грузовиков различных производителей.