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Техпомощь грузовым автомобилям

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Любая поломка грузовика в пути крайне неприятна для его владельца. Это возможные убытки за несоблюдение перед клиентом договорных обязательств. А если перевозится товар с короткими сроками хранения, то непредвиденные расходы увеличатся в разы. Поэтому проблему с вынужденным простоем автомобиля необходимо решать оперативно.

Содержание
  1. В чем преимущества выездного автосервиса
  2. Услуги автоэлектрика
  3. В чем преимущества выездного автосервиса

В чем преимущества выездного автосервиса

Не каждый водитель сможет разобраться в причинах поломки и тем более, самостоятельно отремонтировать свой грузовик. Но он и не обязан это делать, его работа заключается в управлении автомобилем и доставке груза в полной сохранности и точно в срок.

Как вариант, можно вызвать эвакуатор для доставки транспортного средства на ремонт в автосервис. Но это может занять какое-то время и стоить дорого.

Но есть и другой выбор — вызвать выездной автосервис, который быстро приедет на вызов и прямо на месте поломки сможет отремонтировать грузовик.

Работая круглосуточно, техпомощь грузовым автомобилям окажет помощь водителю и днем, и ночью. На вызов отправляются опытные мастера, знакомые с типичными поломками всех моделей грузовиков. Опытный автомеханик с выездом проведет диагностику транспортного средства современным оборудованием прямо на месте поломки.

Какие неисправности можно устранить прямо на месте

Значительную часть неисправностей можно устранить на дороге, без стационарного оборудования:

  • компьютерная диагностика;
  • завоздушивание дизеля;
  • замена подшипников (ступичных и подвесных);
  • замена навесного оборудования;
  • ремонт ходовой;
  • замена ремней.

Услуги автоэлектрика

В современных грузовиках сложная техническая начинка. Столкнувшись с неисправностями в ней, водителю будет непросто без специального диагностического оборудования разобраться с проблемами в электронике.

Если такие проблемы появились посредине трассы, квалифицированный автоэлектрик с выездом Новосибирск всегда готов быстро приехать по вызову со специальным диагностическим оборудованием.

С неисправностями в системе управления двигателя грузовика может помочь грузовой автоэлектрик с выездом, подключив дополнительное оборудование. Специалисты выездного автосервиса имеют опыт по ремонту грузовиков различных производителей.

Любая поломка грузовика в пути крайне неприятна для его владельца. Это возможные убытки за несоблюдение перед клиентом договорных обязательств. А если перевозится товар с короткими сроками хранения, то непредвиденные расходы увеличатся в разы. Поэтому проблему с вынужденным простоем автомобиля необходимо решать оперативно.

В чем преимущества выездного автосервиса

Не каждый водитель сможет разобраться в причинах поломки и тем более, самостоятельно отремонтировать свой грузовик. Но он и не обязан это делать, его работа заключается в управлении автомобилем и доставке груза в полной сохранности и точно в срок.

Как вариант, можно вызвать эвакуатор для доставки транспортного средства на ремонт в автосервис. Но это может занять какое-то время и стоить дорого.

Но есть и другой выбор — вызвать выездной автосервис, который быстро приедет на вызов и прямо на месте поломки сможет отремонтировать грузовик.

Работая круглосуточно, техпомощь грузовым автомобилям окажет помощь водителю и днем, и ночью. На вызов отправляются опытные мастера, знакомые с типичными поломками всех моделей грузовиков. Опытный автомеханик с выездом проведет диагностику транспортного средства современным оборудованием прямо на месте поломки.

Какие неисправности можно устранить прямо на месте

Значительную часть неисправностей можно устранить на дороге, без стационарного оборудования:

  • компьютерная диагностика;
  • завоздушивание дизеля;
  • замена подшипников (ступичных и подвесных);
  • замена навесного оборудования;
  • ремонт ходовой;
  • замена ремней.

Услуги автоэлектрика

В современных грузовиках сложная техническая начинка. Столкнувшись с неисправностями в ней, водителю будет непросто без специального диагностического оборудования разобраться с проблемами в электронике.

Если такие проблемы появились посредине трассы, квалифицированный автоэлектрик с выездом Новосибирск всегда готов быстро приехать по вызову со специальным диагностическим оборудованием.

С неисправностями в системе управления двигателя грузовика может помочь грузовой автоэлектрик с выездом, подключив дополнительное оборудование.

Специалисты выездного автосервиса имеют опыт по ремонту грузовиков различных производителей.

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