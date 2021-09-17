Как проверить порядочность автосалона?

Покупка нового автомобиля – весьма ответственное дело. Большое значение здесь имеет выбор надежного автосалона.

Основные способы проверки автосалона на порядочность и честность

Эксперты рекомендуют при выборе автосалона выполнить следующие действия:

Ознакомиться с вебсайтом автосалона. Если он сделан по шаблону и имеет небрежно выполненный дизайн, то лучше продолжить поиски.

Потребовать документы и с использованием указанных в них реквизитов автосалона проверить информацию о нем на вебсайте ФНС.

Сделать запрос на вебсайте Федеральных арбитражных судов РФ и на вебсайте ФССП. Перед оплатой автомобиля поискать сведения о нем на вебсайте ГИБДД.

Ознакомиться с отзывами об автосалоне на специализированных интернет-ресурсах. Примером может служить отзыв на урус авто — onetruth.ru/autosalon-urus-auto-otzyvy. На таких вебсайтах можно вдобавок найти много полезной информации, которая пригодится любому покупателю автомобиля.

Самые распространенные способы обмана в недобросовестных салонах

Любой покупатель, обратившийся в автосалон за новой машиной, ожидает профессионального обслуживания. Однако в реальности эти ожидания зачастую не оправдываются. Недобросовестные продавцы стараются всеми способами заманить покупателя к себе и извлечь максимальную выгоду для себя от продажи автомобиля. В число наиболее распространенных способов обмана входят следующие уловки:

Продажа автомобиля дороже, чем было обещано в рекламе. Этот ход весьма популярен среди автосалонов, и им нередко удается убедить клиентов приобрести авто по более высоким ценам.

Несбыточные обещания низкой процентной ставки по автокредиту. На практике «скрытые» платежи зачастую оказываются существенно выше процента по кредиту, и покупатель узнает об этом уже после подписания договора.

Продолжительное время ожидания машины. После внесения предоплаты клиент не всегда может своевременно забрать автомобиль, поскольку салон под различными предлогами затягивает исполнение условий договора.

Несуществующие бонусы и акции. Эта уловка встречается чаще всего.

Число уловок, используемых недобросовестными автосалонами, очень велико, и во многих случаях предъявить им претензии невозможно, поскольку все их действия совершенно законны. Поэтому необходимо проявлять максимальную бдительность при выборе автосалона, чтобы свести к минимуму вероятные риски.