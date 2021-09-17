Как проверить порядочность автосалона?

Покупка нового автомобиля – весьма ответственное дело. Большое значение здесь имеет выбор надежного автосалона.
Основные способы проверки автосалона на порядочность и честность
Эксперты рекомендуют при выборе автосалона выполнить следующие действия:
- Ознакомиться с вебсайтом автосалона. Если он сделан по шаблону и имеет небрежно выполненный дизайн, то лучше продолжить поиски.
- Потребовать документы и с использованием указанных в них реквизитов автосалона проверить информацию о нем на вебсайте ФНС.
- Сделать запрос на вебсайте Федеральных арбитражных судов РФ и на вебсайте ФССП. Перед оплатой автомобиля поискать сведения о нем на вебсайте ГИБДД.
- Ознакомиться с отзывами об автосалоне на специализированных интернет-ресурсах. Примером может служить отзыв на урус авто — onetruth.ru/autosalon-urus-auto-otzyvy. На таких вебсайтах можно вдобавок найти много полезной информации, которая пригодится любому покупателю автомобиля.
Самые распространенные способы обмана в недобросовестных салонах
Любой покупатель, обратившийся в автосалон за новой машиной, ожидает профессионального обслуживания. Однако в реальности эти ожидания зачастую не оправдываются. Недобросовестные продавцы стараются всеми способами заманить покупателя к себе и извлечь максимальную выгоду для себя от продажи автомобиля. В число наиболее распространенных способов обмана входят следующие уловки:
- Продажа автомобиля дороже, чем было обещано в рекламе. Этот ход весьма популярен среди автосалонов, и им нередко удается убедить клиентов приобрести авто по более высоким ценам.
- Несбыточные обещания низкой процентной ставки по автокредиту. На практике «скрытые» платежи зачастую оказываются существенно выше процента по кредиту, и покупатель узнает об этом уже после подписания договора.
- Продолжительное время ожидания машины. После внесения предоплаты клиент не всегда может своевременно забрать автомобиль, поскольку салон под различными предлогами затягивает исполнение условий договора.
- Несуществующие бонусы и акции. Эта уловка встречается чаще всего.
Число уловок, используемых недобросовестными автосалонами, очень велико, и во многих случаях предъявить им претензии невозможно, поскольку все их действия совершенно законны. Поэтому необходимо проявлять максимальную бдительность при выборе автосалона, чтобы свести к минимуму вероятные риски.