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Как проверить порядочность автосалона?

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Покупка нового автомобиля – весьма ответственное дело. Большое значение здесь имеет выбор надежного автосалона.

Основные способы проверки автосалона на порядочность и честность

Эксперты рекомендуют при выборе автосалона выполнить следующие действия:

  • Ознакомиться с вебсайтом автосалона. Если он сделан по шаблону и имеет небрежно выполненный дизайн, то лучше продолжить поиски.
  • Потребовать документы и с использованием указанных в них реквизитов автосалона проверить информацию о нем на вебсайте ФНС.
  • Сделать запрос на вебсайте Федеральных арбитражных судов РФ и на вебсайте ФССП. Перед оплатой автомобиля поискать сведения о нем на вебсайте ГИБДД.
  • Ознакомиться с отзывами об автосалоне на специализированных интернет-ресурсах. Примером может служить отзыв на урус авто — onetruth.ru/autosalon-urus-auto-otzyvy. На таких вебсайтах можно вдобавок найти много полезной информации, которая пригодится любому покупателю автомобиля.

Самые распространенные способы обмана в недобросовестных салонах

Любой покупатель, обратившийся в автосалон за новой машиной, ожидает профессионального обслуживания. Однако в реальности эти ожидания зачастую не оправдываются. Недобросовестные продавцы стараются всеми способами заманить покупателя к себе и извлечь максимальную выгоду для себя от продажи автомобиля. В число наиболее распространенных способов обмана входят следующие уловки:

  • Продажа автомобиля дороже, чем было обещано в рекламе. Этот ход весьма популярен среди автосалонов, и им нередко удается убедить клиентов приобрести авто по более высоким ценам.
  • Несбыточные обещания низкой процентной ставки по автокредиту. На практике «скрытые» платежи зачастую оказываются существенно выше процента по кредиту, и покупатель узнает об этом уже после подписания договора.
  • Продолжительное время ожидания машины. После внесения предоплаты клиент не всегда может своевременно забрать автомобиль, поскольку салон под различными предлогами затягивает исполнение условий договора.
  • Несуществующие бонусы и акции. Эта уловка встречается чаще всего.

Число уловок, используемых недобросовестными автосалонами, очень велико, и во многих случаях предъявить им претензии невозможно, поскольку все их действия совершенно законны. Поэтому необходимо проявлять максимальную бдительность при выборе автосалона, чтобы свести к минимуму вероятные риски.

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